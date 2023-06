Após protestos, Duílio diz ‘repensar’ relação com organizadas do Corinthians

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 10:45 Compartilhe

Em entrevista coletiva após a vitória do Corinthians por 2 a 0 diante do Santos na Vila Belmiro, Duílio Monteiro Alves, presidente do Timão, falou que irá “repensar’ a relação do clube com as torcidas organizadas, após o incidente ocorrido na última terça-feira (20), quando torcedores protestaram de maneira efusiva na chegada da delegação a Santos.

– Na chegada do ônibus, deixando claro: ninguém tem medo de descer, mas eu não vou colocar uma delegação de atletas em risco e muito menos as famílias que foram ao hotel receber os jogadores – disse o dirigente em entrevista.

– Acho que precisamos repensar tudo isso. E o Corinthians também vai repensar a sua relação com as torcidas organizadas, vamos conversar internamente para ver qual caminho seguir. Tivemos manifestações de alas diferentes das torcidas, tem eleição no final do ano no clube e nas torcidas. O Corinthians não pode ser prejudicado com isso. Sabemos do momento e das responsabilidades, mas partir para a violência há uma distância muito grande – completou Duílio.

Faltando pouco mais de cinco minutos para o final do clássico, alguns torcedores do Santos atiraram rojões em direção ao gramado da Vila Belmiro. O episódio fez com que o árbitro Leandro Vuaden finalizasse o duelo antes do previsto, e que os jogadores do Timão deixassem o campo correndo.

– Muito triste. Temos muito a lamentar de viver um episódio desse no futebol, com agressões, hoje mais uma vez na Vila. Tivemos esse problema no ano passado na Copa do Brasil. A gente se preocupa com a segurança dos torcedores, jogadores, vocês que estão trabalhando (imprensa). Esperamos que providências sejam tomadas, ações mais duras – completou o mandatário.Torcida santista joga sinalizadores no campo (Foto: Guilherme Dionizio/Gazeta Press)

O Timão volta a entrar em campo no próximo sábado (24), diante do Athletico-PR, pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília), na Arena da baixada.

