Após perder um set de virada, Brasil vence Itália na Liga das Nações

O Brasil estreou a terceira semana da Liga das Nações com vitória. Após um jogo cheio de reviravoltas, problemas com a arbitragem e tensões contra a Itália, a equipe de José Roberto Guimarães alcançou o triunfo com uma boa atuação de Gabi e Rosamaria. A Seleção venceu por 3 a 1, com parciais de 26/28, 25/20, 19/25, 25/21 e 15/10.

O primeiro set foi marcado por uma virada inexplicável. As brasileiras começaram bem e não tiveram dificuldades de impor a vantagem pra cima da adversária, até então estava 20/12. No entanto, o que era pra ser um período tranquilo se transformou em rebuliço quando as italianas encostaram no placar e o time de Zé Roberto tentava a reação, mas parava no bloqueio adversário. No fim, as europeias venceram 28/26.

No terceiro período, a Itália manteve o ritmo e se aproveitou do nervosismo do lado brasileiro. O jogo continuava difícil para a equipe brasileira que tinha dificuldade de pontuar, mas Gabi começou a vir muito bem, voou duas vezes para marcar em sequência e abrir 15/13. Problemas com a arbitragem também não faltaram para os dois lados. O Brasil chegou a abrir dois pontos, em seguida as europeias fizeram a diferença cair para um. No entanto, vantagem voltou a subir quando Pri Daroit marcou o primeiro ponto de bloqueio da seleção no jogo e o match point veio com um erro de Nwakalor por 25/20.

Com um quarto set bem eletrizante, o bloqueio de Rosamaria abriu a conta do Brasil e tentou acelerar. Gabi, marcou 5/1 e obrigou as rivais a pedirem tempo, logo em seguida elas encostaram no placar e aplicaram uma pressão para o lado brasileiro. Aos poucos, o Brasil foi se reencontrando na partida, vencendo o período e forçando o tie-break por 25/21.

Eletrizante é o nome que podemos dar a esse quinto e último período. A tensão cresceu para as duas equipes e o Brasil abriu uma vantagem de dois pontos no placar. A Seleção a todo tempo se mantia a frente do placar, no entanto, não era fácil pela pressão italiana. No entanto, a Seleção se manteve firme e a vitória brasileira veio pelas mãos de Gabi por 15/10.

O time de Zé Roberto fecha mais um jogo com triunfo nessa Liga das Nações. As brasileiras voltam às quadras nesta quinta-feira (29), contra o Canadá, que ocupa a nona colocação com quatro vitórias e cinco derrotas na competição.

