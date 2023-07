Após pancada, Marta treina normalmente em atividade da Seleção Brasileira Feminina

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 11/07/2023 - 13:09 Compartilhe

A Seleção Brasileira Feminina realizou mais um treinamento neste domingo, em Gold Coast, na Austrália. Visando a preparação adequada para a disputa da Copa do Mundo, entre os dias 20 de julho e 20 de agosto, a treinadora Pia Sundhage comandou a atividade com a presença da craque Marta, que havia deixado o treino de sábado (8).

Na ocasião, a jogadora sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda, mas o motivo não chegou a ser um estiramento ou ruptura. Em dividida, a camisa 10 acabou levando pancada, mas a situação não preocupa em nada e não limitou a camisa 10 de participar do quarto treino em solo australiano.

Quem continua sendo desfalque para Pia Sundhage é a atacante Nycole, que sofreu uma torção no tornozelo direito em amistoso contra o Chile, vencido pelas Guerreiras do Brasil. Nycole tem participado dos aquecimentos, mas ficando ausente dos treinamentos com bola e realizando apenas recuperação com gelo no local. A tendência é que ela retorne normalmente aos exercícios a partir de terça-feira.

+ Confira a programação completa preparada pela comissão de Pia Sundhage

A Seleção estreia no dia 24 de julho, enfrentando o Panamá, azarão da chave. Cinco dias depois, encara a França, algoz da eliminação na última edição do Mundial; no dia 2 de agosto, a fase de grupos será encerrada em decisão contra a Jamaica.