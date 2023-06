Após o Draft da NBA, Lakers fecha com três jogadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 20:34 Compartilhe

Após selecionar dois jogadores no Draft da NBA, o Los Angeles Lakers fechou com outros três novatos que não foram escolhidos no recrutamento de 2023. De acordo com Dan Woike, do jornal The Los Angeles Times, o time assinou com Colin Castleton, D’Moi Hodge e Alex Fudge.

Castleton e Hodge ocuparam as vagas dos contratos two-way da equipe, junto de Cole Swinder, que já fez parte do elenco na última temporada. Vale lembrar que, na próxima temporada, as franquias poderão ter até três jogadores nesse tipo de acordo. Desse modo, Fudge assinou um contrato de exibição de dez dias. Draft NBA Lakers

Collin Castleton passou cinco anos na NCAA e impressionou analistas por sua mobilidade e defesa do garrafão. O pivô de 23 anos passou a última temporada na Universidade da Flórida e anotou médias de 16 pontos, 7.7 rebotes e três bloqueios em 26 partidas. Com ainda Anthony Davis e Mo Bamba como pivôs, o jovem será a terceira opção do Lakers. Draft NBA Lakers

D’Moi Hodge é um armador de 24 anos com 1.94 metro de altura. Apesar de sua posição, o jogador não demonstra capacidade de comandar o jogo. Afinal, em sua última temporada jogando pela Universidade de Missouri registrou apenas 1.6 assistência, em média. No entanto, é um bom defensor de perímetro e um ótimo arremessador, tendo aproveitamento de 40% em sete bolas de três tentadas por jogo. Draft NBA Lakers

Além disso, o Lakers assinou Alex Fudge em um contrato de dez dias na NBA. O ala de 20 anos e 2.03 metros de altura, já tinha treinado com a equipe duas vezes antes do Draft. Apesar de não ter sido selecionado no recrutamento, tem a oportunidade de conseguir um contrato que pode se tornar two-way. Draft NBA Lakers

Diferente dos outros dois, Fudge é um atleta “cru”. Ele passou apenas dois anos na NCAA e não conseguiu muito espaço. Em 32 jogos na última temporada, anotou 5.8 pontos e 4.5 rebotes em 19.3 minutos. Seu aproveitamento foi de 45.8% nos arremessos de quadra e 22.9% do perímetro. Draft NBA Lakers

Com os novos jogadores two-way do Lakers após o Draft da NBA, a equipe tira esta vaga de Scottie Pippen Jr. O armador passou a última temporada sob o mesmo tipo de contrato, mas agora é um agente livre restrito. Então, ainda existe a possibilidade dele voltar para Los Angeles. Mas, nesse caso, receberia o mínimo de um contrato garantido.

Desse modo, Castleton, Hodge e Fudge terão suas primeiras aparições na Summer League. Apesar de seus contratos não trazerem a estabilidade desejada, o Lakers tem utilizado bastante jogadores não selecionados no Draft da NBA nos últimos anos. Austin Reaves e Alex Caruso são dois exemplos de sucesso do time.