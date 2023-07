Após novela, Al Nassr fecha contratação de Brozovic

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 03/07/2023 - 13:37 Compartilhe

MILÃO, 3 JUL (ANSA) – O Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, anunciou nesta segunda-feira (3) a contratação do meio-campista Marcelo Brozovic, da Inter de Milão.

O time da península arábica desembolsou por volta de 18 milhões de euros para tirar o jogador croata da capital da região da Lombardia.

A negociação entre os sauditas, que serão assumidos pelo português Luís Castro, e italianos se arrastou por semanas e virou uma grande novela. No entanto, o imbróglio foi resolvido no último final de semana.

Aos 30 anos, Brozovic havia renovado seu contrato até 2026 com a Internazionale no ano passado, antes da conquista do Scudetto.

O jogador vestia a camisa da Inter de Milão desde 2015, tendo disputado 330 jogos e marcado 31 gols. O atleta ganhou cinco títulos pelos nerazzurri.

Além de jogar ao lado de CR7 em Riad, o atleta terá a companhia do brasileiro Anderson Talisca. Brozovic é outra grande aposta do Al Nassr para fortalecer seu plantel com objetivo de voltar a vencer o Campeonato Saudita. (ANSA).