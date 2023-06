Após Kroos e Nacho, Real Madrid oficializa renovação de contrato de Luka Modric

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 8:56 Compartilhe

Na manhã desta segunda-feira, o Real Madrid oficializou a renovação de contrato do meio-campista Luka Modric, de 37 anos. O croata aceitou estender seu vínculo atual por mais um ano e encerrará seu ciclo no clube espanhol apenas em junho de 2024.

Modric chegou ao Real na janela de verão de 2012, quando a diretoria merengue desembolsou 35 milhões de euros junto ao Tottenham. Em sua segunda temporada, foi crucial na campanha que terminou com a conquista da primeira Champions League, inclusive participando de um dos gols da final, cobrando escanteio para Sergio Ramos marcar o gol de empate contra o Atlético de Madrid, que levou o jogo à prorrogação.

Com a camisa do Real Madrid, Modric disputou 488 jogos, tendo marcado 37 gols e 77 assistências no período. Venceu 23 títulos ao todo: cinco Champions, cinco Mundiais, quatro Supercopas da Uefa, três troféus de La Liga, duas Copas do Rei e quatro Supercopas da Espanha. Em sua rede social, o jogador escreveu a frase “Lar, doce lar”, celebrando o comunicado.

Além de Luka, outros dois jogadores que já tiveram suas renovações oficializadas a público são Toni Kroos e Nacho Fernández. A dupla, assim como o croata, terá o novo contrato expirando ao fim do primeiro semestre de 2024. O próximo da lista a ter uma extensão de vínculo anunciada é o brasileiro Vinícius Jr. Entretanto, Vini deve ter seu ciclo ampliado até meados de 2027.