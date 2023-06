Após incentivo de Bernardinho, ciclista de 22 anos está perto de representar o Brasil em Paris 2024

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 14:58 Compartilhe

Ana Vitória Magalhães, conhecida no ciclismo como “Tota”, venceu o Campeonato Brasileiro de Ciclismo neste fim de semana. Com apenas 22 anos, a atleta vem colecionando bons resultados nas últimas competições e vem sendo um nome promissor na modalidade. O maior incentivador da brasileira foi o técnico multicampeão do vôlei, Bernardinho, que já foi responsável por desenvolver inúmeras jogadoras.

– Fui para a prova, lembro que estava voltando, e o Bernardinho ganhou a prova. Ele é muito meu amigo, é fantástico. A gente estava conversando, ele perguntou o que eu queria para o meu futuro. E foi o empurrão que eu precisava para me jogar nesse mundo do ciclismo profissional. Era um mundo desconhecido pra mim e assim começou a caminhada – explicou a jovem.

Além de se consolidar como o principal nome da modalidade no país, Tota, que compete atualmente na equipe espanhola Bizkaia Durango, explicou que a sua evolução vem de bons treinos com o time e morar na Europa, onde a preparação é de alto nível, também ajuda bastante na melhora de seu desempenho.

– Eu preciso estar competindo contra os melhores, correndo provas do mais alto nível para ser uma delas um dia, além de tentar abrir portas para mais meninas da nova geração viverem isso que eu vivo: estar no alto nível, correr as melhores provas do mundo, estar rodeada dos melhores atletas… Tentar abrir portas. O ciclismo brasileiro tem muita qualidade e merecemos estar entre as melhores – complementou a brasileira.

Dentre os ótimos resultados obtidos por Tota, um deles deixou a brasileira bem perto da vaga dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A quinta posição no Campeonato Pan-americano, no Panamá, em abril, provavelmente dará a classificação ao país. Sobre isso, a atleta se mostrou bem esperançosa

– Tenho 22 anos e tenho meus objetivos muito claros na cabeça, onde eu quero chegar. Sempre falo que eu não tenho pressa, mas eu tenho rumo. Quero colocar o ciclismo brasileiro em outro patamar, participar dos Jogos Olímpicos, quem sabe conquistar uma medalha… São metas minhas, que pouco a pouco vou conquistar – finalizou a ciclista de 22 anos.

