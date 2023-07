Após garantir vaga em Paris, Isaac Souza conquista a nona colocação na plataforma no Mundial de Esportes Aquáticos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 8:37 Compartilhe

Após conquistar vaga nos jogos de Paris 2024, Isaac Souza fica em nono no Mundial de Esportes Aquáticos, em Fukuoka, no Japão. Com resultado, o brasileiro carimbou o seu passaporte para a capital Francesa.

Ao conseguir 447,50 na prova, carioca de 24 anos conquistou a sua melhor pontuação e colocação na competição.

Na madrugada da última sexta-feira, o atleta já havia garantido a sua vaga no maior torneio multiesportivo do mundo. O saltador participou de Tóquio 2020 e o Pan-Americano de Lima em 2019.

Além de Isaac, Ingrid Oliveira também está confirmada na modalidade nas Olimpíadas. A brasileira garantiu o Brasil na plataforma 10m feminina.

