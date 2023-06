Após gafe de Leila, Palmeiras e fornecedora mostram clima de paz e optam por ‘panos quentes’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 18:28 Compartilhe

O Palmeiras teve um dia bem agitado na terça-feira (27), quando a presidente Leila Pereira recebeu o avião que comprou para o clube utilizar ao longo da temporada. No entanto, no mesmo evento, a mandatária acabou cometendo uma gafe que gerou certo estresse nos bastidores, especialmente com a Puma, fornecedora de material esportivo, que não gostou de ver a camisa do Verdão com a marca da Adidas nas mãos de Leila. Acontece que o mal estar foi pontual e não deve se estender para outras situações, caminhando para “panos quentes”.

Em certo momento do evento de entrega, Leila Pereira subiu na aeronave e sentou na cadeira do piloto para tirar fotos e conceder entrevistas para a imprensa. Após falar com os jornalistas, ainda no “cockpit”, Leila saiu na janelinha do avião e foi presenteada com uma camisa do Palmeiras, atirada por um torcedor presente no local. A mandatária então abriu a camisa e diversos presentes tiraram fotos dela com o manto do Verdão. O problema é que a peça de jogo era de 2018, ano em que o clube finalizou a parceria de 12 anos com a antiga fornecedora.

A gafe cometida por Leila Pereira imediatamente chamou a atenção da empresa, atual patrocinadora de material esportivo do Verdão. O Lance! apurou que internamente dentro da empresa alemã, a atitude da mandatária alviverde foi vista como ‘ridícula’. Pessoas ligadas ao clube perceberam o engano da presidente e buscaram remediar a situação refazendo as fotos com uma camisa mais recente, já com o emblema da patrocinadora atual.

Em 2022 a relação entre Palmeiras e fornecedora ficou estremecida por conta de uma série de reclamações palmeirenses, como por exemplo a questão da distribuição das camisas, que não seria suficiente na visão do clube. Por parte da fornecedora, o conflito morava no relacionamento com o pessoal do marketing alviverde após a mudança do mandato de Maurício Galiotte para Leila Pereira. Na época, apesar da tensão, ambos os lados diziam que a relação caminhava para dias mais tranquilos.

Ao que parece, isso realmente aconteceu. A reportagem procurou saber se o novo episódio poderia causar uma piorar na relação entre as partes. No entanto, a empresa até considerou um episódio que poderia ter sido evitado, mas entende como uma situação pontual que servirá de lição para não acontecer mais. Enquanto o Palmeiras enxerga a relação em bom momento e não tem interesse criar uma crise, internamente há o entendimento de que foi um erro reconhecido e logo corrigido. A sensação é de que se colocará panos quentes no episódio.

No acordo entre clube e fornecedora de material esportivo, consta a exclusividade no Brasil, ou seja, nenhuma outra agremiação poderá ser patrocinada pela empresa enquanto estiver sob contrato com o Verdão, que tem validade até a temporada de 2024. Vale lembrar que o vínculo foi renovado em 2021 após o sucesso da parceria, que se iniciou em 2019 e está fazendo parte deste momento histórico do Verdão.