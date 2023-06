Após erros em jogo da Itália, Eurocopa sub-21 deve ter VAR

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 23/06/2023 - 10:37 Compartilhe

SÃO PAULO, 23 JUN (ANSA) – Após os erros de arbitragem cometidos na estreia da seleção italiana na Eurocopa sub-21, a Uefa deverá introduzir o VAR na competição a partir das quartas de final.

As ausências do árbitro assistente de vídeo e da tecnologia de linha de gol prejudicaram os comandados de Paolo Nicolato, que foram derrotados por 2 a 1 pela França.

Na partida, o juiz Allard Lindhout e seus assistentes não viram a bola entrar em um arremate de cabeça de Raoul Bellanova, nem a falta sofrida por Caleb Okoli na origem do segundo gol francês. Um toque de mão claro dentro da área dos Bleus também foi ignorado.

Os torcedores da Azzurra manifestaram nas redes sociais todo o descontentamento com a Uefa, organizadora do torneio. Depois do apito final, Nicolato também lamentou os equívocos.

“Acho difícil falar sobre o jogo, pois os episódios influenciaram demais. Normalmente não falo sobre isso, mas no calor do momento não consigo deixar de pensar nisso. Perdemos para uma boa equipe, que mereceu, mas a gestão dos episódios foi contra nós. Não devemos reclamar, mas é incrível jogar sem o VAR nesses níveis”, disse o treinador dos Azzurrini.

Embora seja uma competição juvenil, a Eurocopa sub-21 tem um impacto importante, pois as quatro semifinalistas se classificam para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris.

Os erros de arbitragem em Cluj, na Romênia, fizeram com que a Uefa repensasse seus passos. As tecnologias estarão presentes no torneio a partir das quartas, que vão ser disputadas entre os dias 1º e 2 de julho, segundo o jornal Gazzetta dello Sport e a emissora Sky Sport.

No grupo D da Euro sub-21, o próximo compromisso da Itália será no domingo (25) diante da Suíça, que derrotou a Noruega na estreia pelo placar de dois gols a um. (ANSA).