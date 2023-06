Após desistência em Tóquio 2022, Simone Biles voltará a competir na ginástica

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 15:36 Compartilhe

O fenômeno da ginástica americana, Simone Biles, deve retornar em breve às competições. Devido às questões de saúde mental, a atleta está ausente de torneios desde os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Segundo a informação do jornal The Guardian, dada nesta quarta-feira (28), foi anunciada pela Federação de Ginástica dos Estados Unidos que o retorno da ginasta está marcado para cinco de agosto.

Na ocasião, o primeiro torneio que a campeão olímpica irá participar será o US Classic, que será realizado no estado de Illinois. Biles já venceu cinco vezes esta competição.

– A inscrição no US Classic é necessária para participar do evento, mas não garante a participação – disse a Federação Norte-Americana

RELEMBRE O CASO

Em Julho de 2021, durante os Jogos de Tóquio, Simone Biles desistiu da final individual e da disputa por equipes na ginástica artística. A atleta alegou problemas no bem estar emocional, logo após uma avaliação médica.

