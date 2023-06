Após desencantar pelo Corinthians, Yuri Alberto cumpre promessa inusitada no estádio em que foi revelado

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 0:42 Compartilhe

Após 10 jogos sem marcar gols, o atacante Yuri Alberto desencantou na noite desta quarta-feira (21), ao abrir o placar do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, na Vila Belmiro. Por conta do ocorrido, o jogador atravessou todo o gramado do estádio santista de joelhos após o término do jogo, pagando uma promessa feita por balançar as redes.

O juramento foi cumprido mesmo após a Vila ter virado um ‘campo de guerra’ antes mesmo do encerramento da partida, com arremessos de bombas em direção ao gramado e gritos de protestos.

– Disse que sairiamos vitoriosos e que eu marcaria o meu gol e atravessariam o jogo de joelho. Esperei toda essa confusão acabar para cumprir essa promessa. Foi difícil, jogo muito difícil, muito usado, toda hora eu estava puxando câimbra na posterior, mas valeu muito a pena. Glória a Deus por isso, Deus é Fiel – disse Yuri.

Através do celular, a família de Yuri Alberto acompanhou o trajeto feito pelo jogador, enquanto oravam em agradecimento , também de joelhos.

– Para mim foi uma promessa que eu fiz antes do jogo, minha família me abalou bastante e trouxeram palavras confortantes nesse momento difícil que eu e o clube estamos passando. Nada mais justo.

Carioca estava na ligação com os meus pais e só de escutar a voz deles eu comecei a me emocionar. Todos orando junto comigo, eu atravessando de joelhos. Eu estava escutando que eles estavam de joelho também. Só agradecer por esse conforto. Minha família é a minha fortaleza – afirmou o camisa 9 corintiano.

Por coincidência, Yuri Alberto desencantou no estádio em que deu os primeiros passos como atleta. Atualmente como jogador do Timão, o atleta foi revelado pelo Santos, onde jogou profissionalmente entre 2017 e 2020.