Após derrota do Palmeiras, Abel afirma que não vai jogar a toalha no Brasileirão: ‘Vamos até o fim’

O Palmeiras foi derrotado para o Botafogo por 1 a 0 na tarde deste domingo (25), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após o confronto, o técnico Abel Ferreira não mostrou preocupação com a situação do Verdão no Brasileirão, que agora está oito pontos atrás do Alvinegro, líder. O treinador português afirmou que a competição está apenas no início e que o Alviverde buscará defender o seu título ‘até o fim’.

– Nós pensamos ‘o nosso adversário tem oito pontos a mais, uma vantagem muito grande, está fora de copas, só tem que se preocupar com o campeonato’. E nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, continuar ganhando pontos nessa competição. Ainda estamos no início, ainda temos aspirações nessa competição e queremos defender nosso título. Vamos buscar fazer isso até o fim – disse Abel Ferreira.

Abel lamentou a falta de eficiência do Palmeiras, que, segundo o treinador, não merecia perder a partida pelo volume que produziu. Além disso, o técnico palestrino fez questão de elogiar o adversário Botafogo, que se isolou na liderança do Brasileirão, enaltecendo o comportamento maduro da equipe carioca.

– Não tivemos a felicidade com a gente. Décimo segundo gol anulado no campeonato, bem anulado. Nossos jogadores tentaram. Arrematamos 16 contra seis. No cruzamento poderíamos ser mais precisos. Adversário defendeu bem. Não iríamos ganhar sempre, não existe equipes invencíveis. Mas é fazer o melhor com o que temos. Pelo que produzimos não deveríamos perder, mas futebol tem fator felicidade. Adversário foi feliz, e nós não aproveitamos.

– Parabéns ao nosso adversário, eles foram felizes. Eles foram eficientes. Como disse para os meus jogadores, de duas tem que fazer uma. E eles foram felizes. Futebol é isso mesmo. Parabéns ao nosso adversário. Tem tudo para ser campeão. Fora da Copa (do Brasil) só se preocupa com o Brasileirão. Se comporta de forma eficiente e madura.

Ainda, o treinador português reiterou a intenção de continuar vencendo, independente se for dentro ou fora de casa, voltando seu foco para o duelo desta quinta (29), diante do Bolívar-BOL, pela Libertadores. Caso o Verdão derrote a equipe boliviana, terminará a fase de grupos com a melhor campanha geral da competição.

– Essa é a nossa intenção (vencer o próximo jogo em casa), seja qual for o lugar. Passado um ano perdemos em casa. Sabíamos que iríamos perder. Não achei que fosse o jogo em que pudesse dizer que estávamos as cordas, adversário foi melhor. Próximo jogo temos a oportunidade de de voltar às vitórias e ser o primeiro do grupo e da classificação geral – concluiu Abel Ferreira.

Com o resultado, o Palmeiras caiu para a terceira colocação do Brasileirão com 22 pontos, oito a menos que o Alvinegro, líder da competição. O Verdão volta a campo nesta quinta (29), diante do Bolívar-BOL, às 21h (de Brasília), também no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo vale a liderança do grupo C da competição continental.