Após derrota do Corinthians para o Athletico-PR, Cássio comenta sobre riscos de rebaixamento: ‘Mudar o mais rápido possível

O Corinthians foi derrotado pelo Athletico-PR, por 1 a 0, na Arena da Baixada. Único destaque positivo do time na partida, Cássio foi o grande responsável por evitar uma placar ainda maior, salvando o Timão em pelo menos duas chances claras de gol. No fim da partida, o capitão comentou sobre o resultado.

– Esse é o meu trabalho, defender. Concordo contigo na avaliação do jogo. Fizemos um primeiro tempo abaixo, Athletico muito forte na sua casa. No segundo tempo equilibramos, tivemos mais volume, mas não conseguimos fazer os gols para empatar o jogo. Viemos de uma vitória, Se pegar os dois jogos depois da parada, situação diferente do que a gente vinha. Hoje pecamos por conta de um primeiro tempo abaixo – disse o camisa 12 ao canal TNT Sports.

A primeira etapa foi marcada pelo domínio do Athletico, que pressionava a saída de bola do Corinthians com marcação alta. Aos 30 minutos, após bela jogada coletiva do CAP, Vitor Roque aproveitou cruzamento na entrada da pequena área e abriu o placar.

No segundo tempo, o Corinthians voltou com duas alterações, Fábio Santos e Giuliano, nos lugares de Matheus Bidu e Roni, e conseguiu equilibrar a partida, porém, esbarrou na falta de criação ofensiva de seus meias e atacantes, e pouco levou perigo ao gol defendido por Bento. Com o resultado, o Timão pode acabar a décima segunda rodada do Brasileirão no Z4. Após a derrota, Cássio falou sobre o momento delicado da equipe no campeonato.

– Tem que trabalhar. Situação ruim, não gosto de passar, mas é jogo a jogo. Não dá para pensar quantos jogos. O próximo jogo em casa, tentar mudar essa situação o mais rápido possível para pensar em algo maior – finalizou o goleiro

O Corinthians volta a campo no próximo domingo (02), contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena.