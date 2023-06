Após convocação para a Copa, Bárbara se afasta das redes socias: ‘Até logo’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 20:46 Compartilhe

Convocada para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, a goleira Bárbara anunciou afastamento das redes sociais. Em publicação no Instagram, a atleta da equipe de Pia Sundhage afirmou que a assessoria tomará o comando do perfil.

– Bom, queria passar aqui pra deixar vocês informados de uma decisão minha! A partir de hoje, irei me afastar e não estarei comandando minhas redes sociais por um tempo. Minha assessoria estará a todo vapor pra dar a mesma atenção a todos vocês. Amo vocês e até logo – escreveu.

Goleira do Flamengo, Bárbara vai para a disputa da quinta Copa do Mundo na carreira. Pela Seleção Brasileira, a goleira de 34 anos conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata em Jogos Pan-Americanos, além da prata na Olimpíada de 2008.

A convocação de Bárbara dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns internautas apoiaram a goleira, outros criticaram Pia Sundhage pela presença da jogadora na lista. Recentemente, a arqueira falhou na eliminação do Flamengo diante do Santos no Brasileirão Feminino.

