Após confusão de Courtois na Bélgica, Carrasco critica postura de goleiro: ‘Estamos decepcionados’

A braçadeira de capitão tem se tornado assunto polêmico nas seleções europeias. Depois da França, com Griezmann e Mbappé, foi a vez de Thibaut Courtois ficar ‘irritado’ com a preferência de Kevin De Bruyne por parte do treinador Domenico Tedesco. Após a polêmica, o meio-campista Carrasco criticou a postura do goleiro.

O belga do Manchester City é o capitão da Bélgica, mas está de fora das partidas das Eliminatórias da Euro por conta de lesão na coxa direita. Em março, o treinador havia decretado que Courtois e Lukaku são os capitães na ausência de De Bruyne, mas não classificou a ordem. Na penúltima partida, no sábado, contra a Áustria, Tedesco definiu Lukaku como o líder da seleção.

Após a partida, o treinador revelou que Courtois não concordou com a escolha e deixou a concentração, marcando ausência na partida contra a Estônia, nesta terça-feira (20) e antecipando as férias de fim de temporada. O companheiro Carrasco falou sobre o episódio e revelou decepção por parte do elenco com o goleiro.

– Estamos decepcionados com ele por sua reação. Afinal, é parte do time, é um dos três capitães. A braçadeira é só um detalhe. Você tem que demonstrar que é um líder e um capitão com a sua personalidade. Ele decidiu ir embora. Se tinha lesão ou não, não sabemos. Mas um dos motivos de sair foi a braçadeira – disse em entrevista à RTBF.

Foi especulado que com a ausência de De Bruyne, Lukaku seria o líder contra a Áustria e Courtois contra a Estônia, mas que o goleiro do Real Madrid não teria gostado da ideia por querer ser capitão em ambas as partidas. Carrasco herdou a braçadeira na última partida.

– Nós sabemos mais ou menos o que aconteceu. Tivemos uma reunião com o técnico, que nos explicou. Temos que tentar vencer todas as seleções. Foi uma importante vitória em termos de classificação, mas também queríamos terminar bem a temporada – disse o ponta-esquerda.

