Após burburinho nos bastidores do Fluminense, Felipe Melo faz desabafo duro: ‘É um grupo que se gosta muito’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 23:22 Compartilhe

Com a liderança do Grupo D garantida e classificação às oitavas de final da Libertadores assegurada, Felipe Melo desabafou ao fim do jogo contra o Sporting Cristal por conta da repercussão sobre os bastidores do Fluminense. Em entrevista à “Paramount+”, o veterano afirmou que não há problemas internos.

– Muito se falou essa semana sobre uma briga interna. Eu não sei porque esses corvos, esses urubus tanto querem botar pressão aqui dentro do Fluminense. Arrumar intriga onde não existe. É um grupo que se conhece, que um corre pelo outro. Problema é normal em todo grupo, mas aqui nem isso. É um grupo que se gosta para caramba. O torcedor do Fluminense é sábio, um apaixonado pelo clube e não pode deixar se levar por caça likes, porque o grupo aqui é um grupo que se gosta muito. Estamos contentes com a chegada do Marcelo, um multicampeão, que agrega muito tanto tecnicamente quanto taticamente. Estamos contentes por ter um dos maiores treinadores com quem já trabalhei. O Fluminense é uma família que tem um só objetivo, que é conquistar a Libertadores.

Um dos líderes do elenco, Felipe Melo também exaltou a classificação do Tricolor das Laranjeiras em uma das chaves mais complicadas da Libertadores.

– Classificamos em primeiro. Não creio que o torcedor esteja chateado, porque o Fluminense pegou o grupo da morte, de boas equipes e o Fluminense soube passar. Nós passamos em primeiro no grupo que tem quiçá o melhor time do continente, que tem um time que não é fácil de jogar, como o The Strongest, que tem essa equipe bem treinada pelo TIago Nunes. Hoje não tem bobo no futebol. Existem jogos que não vamos dar nosso melhor tecnicamente porque não vai ser nosso dia, mas não pode faltar garra, gana, a vontade, ajuda, o companheirismo.

Com a liderança do Grupo D garantida, o Fluminense ganha o direito de fazer o duelo de volta nas oitavas de final no Maracanã. A Conmebol deve realizar o sorteio dos confrontos da próxima fase na quarta-feira (5).