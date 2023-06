Após BBB, Key Alves anuncia saída do Osasco e futuro fora do esporte

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 22:29 Compartilhe

A líbero Key Alves, do Osasco, anunciou que está de saída do Osasco, clube que defendia – e se licenciou – antes de entrar no Big Brother Brasil. A atleta, conhecida como a mais seguida do mundo no Instagram, afirmou que vai se dedicar ao entretenimento, mas não cravou a despedida das quadras como definitiva.

– Gostaria de começar agradecendo esse time lindo do Osasco que me proporcionou momentos únicos e inesquecíveis, ali eu conheci as maiores atletas , aquelas que eu via na tv sabe? Entrei dois anos de mão dada com a minha ídola para os jogos eu realmente sou eternamente grata a tudo isso obrigada meninas, comissão técnica todos mesmo o Liberatti era um sonho que se tornou realidade por 2 anos – iniciou Key.

– Vivi de tudo dentro das quadras com vocês, fui Campeã Paulista pela primeira vez e até mesmo uma lesão na qual hoje me faz fora do time, hoje eu decidi continuar no entretenimento e TV e tenho certeza que em breve estarei de volta às quadras hoje meu ciclo se encerra no Osasco o time dos sonhos obrigada a maior torcida do Brasil de voleibol vocês são feras. E aos amantes do meu trabalho no voleibol só posso dizer uma coisa , quem sabe um dia um bom filho à sua casa torna ! Valeu Osasco – concluiu.

A jogadora de vôlei planeja investir ainda mais na plataforma de conteúdo adulto Onlyfans, onde diz receber valores astronômicos, e prometeu um ensaio fotográfico em todos os estados do Brasil. Key Alves participou da atual edição do BBB. Após eliminação, a atleta foi selecionada para participar do “La Casa de los Famosos”, reality show mexicano, onde ficou por alguns dias. A líbero tem uma irmã gêmea, Keyt Alves, também jogadora de vôlei.

