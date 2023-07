Após assalto, Neto se revolta e dispara contra bandidos: ‘Vou te pegar’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 13:33 Compartilhe

Nesta quinta-feira, 6, durante a exibição ao vivo do programa ‘Os Donos da Bola’, o apresentador Craque Neto se revoltou ao comentar o assalto sofrido na quarta, 5. O ex-jogador chegou a prometer uma camisa autografada e um par de chuteiras usada por ele para quem localizar os criminosos.

O apresentador foi assaltado junto do diretor do programa, Renato Nalesso, o “Cascão”, e os criminosos levaram o celular do executivo da Band. Durante o crime, Neto chegou a correr atrás dos acusados para recuperar o aparelho do amigo. A ação, contudo, não adiantou, uma vez que os suspeitos conseguiram fugir.

Na abertura do programa desta quinta, Neto se mostrou indignado e disse que poderia agredir os criminosos se conseguisse encontrá-los.

“Se eu pego aquele moleque, eu pego a cabeça dele e piso em cima. ‘Ah, mas você está errado, Neto’. Dane-se que eu estou errado”, disse o apresentador. “Estou errado de correr atrás do bandido, se eu pego, eu não sei o que ia fazer, mas não ia ser bom pra ele”, acrescentou.

Craque Neto ainda exigiu que os criminosos entreguem o celular roubado até a próxima segunda-feira, 10, ou ele iria “pegar” os responsáveis pelo furto.

“Aí você que é o chefe da quadrilha. Manda entregar o celular aqui na Band, vou mandar te pegar, vai pegar você, sua família. Você vai entregar o celular, ou vai comprar outro e entregar aqui, mas vai fazer, ou eu vou te pegar”, completou.