Após acesso, Diego Miranda se transfere para o Al-Arabi, da Arábia Saudita

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 19:54 Compartilhe

Após conquistar o seu segundo acesso consecutivo no futebol árabe, o meia Diego Miranda acertou a sua ida para o Al-Arabi, equipe também saudita. Esta será a quinta temporada de Diego atuando no continente asiático. O atleta se diz honrado em permanecer tantos anos no mesmo país.

– O Al-Arabi é o quarto clube que defenderei na Arábia. Em todas as temporadas anteriores, a equipe que eu estava subiu ou brigou até o final pelo acesso. Creio que venho construindo um nome bastante respeitado no futebol daqui e espero dar sequência a isso – declarou.

Diego comprovou a sua importância para o Al-Riyadh na última temporada em números. O gaúcho participou diretamente de 14 gols do ex-time, com nove assistências e cinco gols. O jogador, que teve passagens por Chapecoense e Juventude, espera repetir o ótimo desempenho no futuro clube.

– Tenho certeza que a eficiência no ataque é o meu grande diferencial. Ano após ano, seguir sendo tão decisivo é algo não muito comum. Estou bastante motivado para uma vez mais ter um rendimento semelhante – concluiu.