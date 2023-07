Após 11 anos no Chelsea, Azpilicueta retorna à Espanha e se apresenta ao Atlético de Madrid: ‘Estou muito feliz’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 18:32 Compartilhe

Após anunciar, nesta quinta-feira (6), a contratação de César Azpilicueta, o Atlético de Madrid realizou a apresentação oficial nesta sexta-feira (7). Aos 33 anos, o lateral-direito retorna à Espanha após 13 anos, quando foi revelado pelo Osasuna, sendo 11 somente no Chelsea e dois pelo Olympique de Marseille. Na apresentação, o jogador vestiu a camisa com o número 3 e passou a falar como jogador ‘colchonero’. Entre as perguntas, Azpili reforçou sobre a sensação de felicidade por estar no Atlético.

– Estou muito feliz por estar aqui, agradeço a todos que tornaram minha chegada possível. Minhas primeiras horas foram uma grande experiência e já estou ansioso para que as coisas boas comecem – disse.

– Houve muitos rumores, aos quais não estava habituado. Quando falei com o treinador e com as pessoas do clube senti que era o melhor e que podia contribuir para aqueles valores dos torcedores. Queria vir e tentar ajudar, com base no trabalho e no sacrifício que o clube cresceu nos últimos 11 anos e eu queria ajudar a atingir os objetivos – destacou.

Depois de construir história no Chelsea, Azpili se despediu, com muito choro, com um vídeo emocionante. Pelo clube londrino, o jogador marcou 17 gols e 56 assistências em 508 partidas, sendo campeão de todos os campeonatos possíveis.