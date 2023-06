Apesar de admitir preocupação, zagueiro do Corinthians diz ser ‘muito cedo’ para falar sobre rebaixamento

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 19:35 Compartilhe

No último sábado (24), o Corinthians foi superado pelo Athletico-PR, por 1 a 0, na Arena da Baixada. Com o resultado, o Timão segue a apenas um ponto de distância da zona de rebaixamento e pode terminar a décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. Gil, um dos atletas mais experientes do plantel corintiano, afirmou ser cedo para ligar o sinal de alerta, mas admitiu que a situação é “complicada”.

– Muito cedo para ficar falando sobre zona do rebaixamento ou parte de cima da tabela, que seja. O Corinthians tem que vencer os jogos e engatar uma sequência boa no Campeonato Brasileiro, o que é muito difícil. Doze rodadas ainda, podemos crescer e agora temos os jogos em casa para ter uma sequência. Preocupa porque o Corinthians não pode estar na parte de baixo da tabela, com respeito às outras equipes, e isso incomoda – disse o zagueiro.

A partida na Arena da Baixada foi marcada por altos e baixos do Timão. Na primeira etapa, o time enfrentou muitas dificuldades na criação de jogadas, e viu o Furacão dominar as ações no meio-campo. Vitor Roque, após bela jogada coletiva do CAP, abriu o placar.

No segundo tempo, o Corinthians voltou melhor, e conseguiu equilibrar o duelo. Porém, a equipe do Parque São Jorge sofreu com a falta de criação ofensiva, e pouco criou chances de perigo ao gol adversário. Após a derrota, o camisa 4 falou sobre a temporada inconstante da equipe.

– Uma coisa que nos incomoda bastante também. Depois do jogo contra o Cuiabá, tivemos a parada de 10 dias, nos apresentamos bem contra o Santos. No primeiro tempo de hoje não conseguimos fazer o que fizemos contra o Santos, mas no segundo jogamos para empatar o jogo. Colocamos o que o professor coloca para gente, sair jogando, ocupar os espaços. Oscilação no campeonato não é boa. Sabemos das nossas responsabilidades para ter uma sequência boa – finalizou o jogador.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (2), contra o Red Bull Bragantino, pela décima terceira rodada do Brasileirão. A bola rola às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena.