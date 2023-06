Apesar da derrota, volta de Alan Kardec após oito meses é a boa notícia no Atlético-MG

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 21:41 Compartilhe

O Atlético-MG teve uma boa notícia, mesmo após a derrota para o Fortaleza por 2a 1, no Castelão, pela 12ª rodada do Brasileiro. Depois de oito meses fora dos campos em decorrência de uma cirurgia, o atacante Alan Kardec voltou a jogar pelo Galo e foi um retorno bom. Ele marcou o gol do time mineiro na partida de dentrro da área e pode ser o sonhado centroavante que o Alvinegro busca para o ataque. Kardec entrou na vaga de Hulk, no 2º tempo.

Ele já havia sido relacionado no empate por 1 a 1 contra o Fluminense, na quarta-feira (21), mas não entrou em campo. Ele destacou que teve a família como suporte nessa fase fora dos gramados.

-É uma sensação única depois de tudo que passei, só eu sei o que passe. Hoje eu tive uma conquista individual. Infelizmente saímos cm a derrota, faz pare do futebol. Me apeguei a minha família nesse tempo. Em muitos momentos eu me senti fraco e eles me sustentaram e sou grato a Deus por eles-disse.

Com a derrota, o Atlético saiu do G-4, ficando com 19 pontos, enquanto o Fortaleza chegou aos 20 pontos, ocupando a quinta colocação. Porém, pode ser ultrapassado ao fim da rodada.

O próximo compromisso atleticano no Brasileiro será no dia 2 de julho, domingo, no clássico contra o América-MG. Antes, no dia 27 deste mês o Galo terá um duelo decisivo pela Libertadores, no Paraguai, contra o Libertad em jogo que vai definir o destino da equipe no torneio, com a conquista da classificação às oitavas de final, ou eliminação da competição.