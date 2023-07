Aos 56 anos, jogador profissional mais velho do mundo renova com time português por mais uma temporada

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 10:36 Compartilhe

Aos 56 anos, o japonês Kazu Miura, conhecido por ser o jogador profissional mais velho do mundo ainda em atividade, vai seguir nos gramados da segunda divisão do futebol português. Nesta terça-feira (11), o Oliveirense, de Portugal, anunciou a renovação de contrato com o veterano.

O novo vínculo de Miura com o Oliveirense é válido por mais uma temporada. Recentemente, o japonês afirmou que pretende jogar até completar 60 anos.

Hoje conhecido pelos longos anos de futebol, Kazu iniciou sua carreira no Brasil. O japonês ganhou projeção no XV de Jaú e ainda atuou por clubes tradicionais como Palmeiras, Santos, Coritiba e CRB.