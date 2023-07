Aos 38 anos, Cristiano Ronaldo se reapresenta ao Al Nassr em Portugal

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 15:48 Compartilhe

O veterano Cristiano Ronaldo, de 38 anos, se reapresentou ao Al Nassr nesta terça-feira (11), em Algarve, em Portugal, onde a equipe realiza a pré-temporada. O atacante se juntou aos demais companheiros de time e vai iniciar seu 21º ano como profissional.

Além do português, o Al Nassr espera a chegada do croata Marcelo Brozovic, novo jogador da equipe saudita para a temporada 2023/24. O meia é, até o momento, o único reforço do time e sua transferência custou 18 milhões de euros.

Here he is 🤩

Salam Alaikum from the 🐐 pic.twitter.com/KbRS27436i — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 11, 2023

Durante a pré-temporada em Portugal, o Al Nassr vai disputar quatro amistosos. A programação prevê os seguintes confrontos: Alverca (disputado na segunda-feira, dia 10), Farense (dia 14 de julho), Celta de Vigo (dia 17) e Benfica (dia 20).

Depois da série de amistoso em solo português, o time saudita embarca para o Japão, onde disputará os dois principais compromissos da pré-temporada: duelo contra o Paris Saint-Germain (dia 25) e a Inter de Milão (dia 27).