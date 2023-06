Aos 38 anos, Cristiano Ronaldo celebra gol em partida número 200 com a camisa de Portugal e planeja ampliar marca pessoal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 19:07 Compartilhe

Portugal venceu a Islândia na tarde desta terça-feira (20) por 1 a 0 com um sabor especial. Pela quarta rodada das Eliminatórias da Euro, a partida marcou a de número 200 de Cristiano Ronaldo com a camisa lusitana. Aos 38 anos, o craque continua decidindo, e o gol da vitória foi marcado pelo camisa 7 no final da partida. Após a partida, o atacante celebrou a conquista pessoal em entrevista à RTP e mirou os próximos feitos.

– Muita felicidade, não só pela marca única. Importante é a reação, acreditamos até ao fim. Ganhamos qualificações com estes jogos. Mas não posso deixar de frisar, seria hipocrisia, que é bom marcar o gol neste dia especial.

– Vou desfrutar do momento, destes 200, com os meus companheiros, com a minha família e amigos. É uma marca que quero continuar a ampliar: 200, 201, 202 e também nos gols, se for possível. Agradeço ao Gonçalo Inácio pelo passe que me fez e estou muito feliz pelos meus 200 jogos e pelo gol – completou.

A seleção portuguesa lidera o grupo J com 12 pontos, mas tem a Eslováquia na cola, na segunda colocação, com 10 pontos. Na próxima rodada, ambas as equipes vão se enfrentar. A partida contra a Islândia marcou um futebol abaixo do que Portugal vinha apresentando nas últimas partidas, com goleadas. Cristiano Ronaldo reconheceu a dificuldade desta tarde e comentou sobre as duras faltas na partida.

– Não foi boa, mas não podemos jogar sempre como queremos. A Islândia jogou sempre com bloco muito baixo. Foi um jogo com muita porrada, creio que 12/13 faltas no primeiro tempo. As qualificações se ganham com estes jogos, de luta. Hoje foi na luta, na guerra e sofrimento.

