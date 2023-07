Aos 32 anos, Rus conquista, em Hamburgo, 1º título WTA da carreira

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 18:13 Compartilhe

Aos 32 anos, a holandesa Arantxa Rus, 60ª da WTA, conquistou seu primeiro título WTA ao frustrar a torcida em Hamburgo, na Alemanha, e o ímpeto da jovem local Noma Akugue, 207ª de 19 anos. Rus é a mais velha em 17 anos a vencer seu 1º WTA.

Ex-número 1 do mundo juvenil e campeã do Australian Open em 2008, Rus entrou numa sequência incrível de vitórias vencendo 26 dos últimos 29 jogos que disputou. Com essa motivação, Rus precisou de 1h47 para fechar o placar diante de Akugue em 6/0 7/6 (7-3) tendo convertido o mesmo número de aces, dois, e vencido 61% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 59% de aproveitamento da alemã.

“O dia foi muito longo porque estive muito nervosa durante todo o dia, mas estou feliz por ter jogado um bom tênis e foi uma grande final para nós duas [com] muitos espectadores e uma atmosfera muito boa”, disse a holandesa logo após a vitória.

“Estou muito orgulhosa de mim mesmo que, depois de tantos anos, conquistei meu primeiro título”, completou.

Com o título em Hamburgo, Rus ganhará 18 posições no ranking da WTA e figurará como 42ª do mundo. Akugue, por sua vez, subirá 65 posições e figurará como 142ª.