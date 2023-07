Aos 20 anos, Camavinga projeta temporada do Real Madrid: ‘Espero que possamos ganhar o máximo de troféus’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 14:09 Compartilhe

O Real Madrid está nos Estados Unidos participando de uma serie de amistosos para a pré-temporada. O primeiro desafio foi contra o Milan, com vitória de virada por 3 a 2, e desta vez, na noite desta quarta-feira (26), o adversário será o Manchester United, às 21h30 (de Brasília). O meio-campista Camavinga falou sobre a importância partida.

– Vai ser um grande jogo contra uma grande equipe e espero que consigamos a vitória. Foi um pouco difícil na primeira parte frente ao Milan mas fomos melhores na segunda e conseguimos vencer graças ao contributo de todos. Foi bom vencer pela nossa motivação e mentalidade – disse à Real Madrid TV.

O elenco do clube espanhol para a temporada 2023/24 é marcado por jovens, sobretudo, com as novas contratações, além dos grandes jogadores. Camavinga faz parte da renovação do Real Madrid, com apenas 20 anos, e reforçou sobre a expectativa para a temporada, em busca de mais títulos.

– Temos uma grande equipe com bons jogadores. Espero que possamos ganhar o máximo de troféus possível e estou feliz por estar aqui e por começar uma nova temporada no Real Madrid. Somos uma equipe jovem, mas madura. Somos mais velhos de cabeça e somos todos bons jogadores.

O francês camisa 12 vai para a terceira temporada defendendo o Merengue. Por lá, foram 99 jogos, 4 assistências e dois gols, além dos títulos da Champions League, Mundial, La Liga, Supertaça da Espanha, Supercopa da UEFA e a Taça da Espanha.