Aos 18 anos, Michelsen surpreende McDonald e faz, em Newpot, 1ª semi da carreira

A semana vai sendo de sonho para o jovem norte-americano Alex Michelsen, 190º da ATP, que na grama de Newport, nos Estados Unidos, venceu sua primeira partida em nível ATP e nesta sexta-feira se garantiu em sua primeira semifinal em torneios deste nível.

Michelsen precisou de 1h12 de partida para superar o quarto favorito, seu compatriota Mackenzie McDonald, 59º, com placar de 6/3 6/3 tendo disparado três aces contra dois de McDonald, que disparou das duas duplas-faltas do jogo e venceu 49% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 82% de aproveitamento do jovem de 18 anos.

Em busca de uma inédita final da carreira, Michelsen encara o veterano compatiota John Isner, ex-top 10 e atual 126º, que venceu o principal favorito, o também americano Tommy Paul, 14º, com placa de 6/4 3/6 7/6 (7-4).

Michelsen e Isner, que é 20 anos mais velho que a promessa americana, nunca se enfrentaram no circuito profissional.