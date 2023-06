Ao som de ‘The Best’, Federer recebe homenagem em Halle

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 12:07 Compartilhe

Roger Federer recebeu uma homenagem nesta quarta-feira na quadra central do torneio ATP 500 de Halle, na Alemanha, evento na grama que ganhou dez vezes e é o maior campeão.

O suíço foi ovacionado e recebido em quadra ao som de “The Best”, música famosa de Tina Turner. Foram exibidos todas as fotos com os títulos do suíço na competição e ele fez um discurso.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Roger Federer gets a hug from a giant bear in Halle ????<br><br>Let’s be honest, everyone in that crowd wishes they were that bear. <br><br> <a href=”https://t.co/AKeXQh06Jh”>pic.twitter.com/AKeXQh06Jh</a></p>— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) <a href=”https://twitter.com/TheTennisLetter/status/1671528502011600898?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 21, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

