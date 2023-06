Antony quebra o silêncio e se posiciona sobre acusação de agressão da ex-namorada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 11:44 Compartilhe

O atacante Antony, do Manchester United e da Seleção Brasileira, se posicionou publicamente pela primeira vez sobre a acusação de agressão da ex-namorada, a DJ e influenciadora Gabriela Cavallin. Em postagem nas redes sociais, o atleta disse que foi “falsamente acusado” e afirmou que se manteve em silêncio até o momento para não interferir na investigação.

O jogador do Manchester United se mostrou confiante de que, durante a investigação, “será comprovada a sua inocência”. O atacante também agradeceu as mensagens de apoio recebidas dos fãs.

Gabriela Cavallini prestou um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra Antony no último dia 5 de junho, acusando o ex-namorado de violência doméstica, lesão corporal e agressão. Em entrevista recente ao “Domingo Espetacular”, da “Record TV”, a influenciadora detalhou as supostas agressões do jogador e prometeu abrir um processo também na Justiça da Inglaterra.

Confira o posicionamento de Antony na íntegra abaixo.

“Aos amigos, fans e seguidores,

Por vocês, após ter prestado meu depoimento na delegacia onde está sendo conduzida a investigação do inquérito envolvendo meu nome, queria falar publicamente, pela primeira vez, desde que fui falsamente acusado de agressão.

Fiquei calado até o momento para que nada pudesse interferir no processo investigatório, mas durante todos esses dias eu e minha família sofremos em silêncio. Mesmo nascendo e tendo sido criado em uma comunidade muito carente, nunca tinha passado por uma situação semelhante a essa, na qual uma falsa acusação de agressão gerou um julgamento público prévio e injusto por parte de alguns.

Após o encerramento da investigação será comprovada minha inocência, sendo certo que a justiça vai prevalecer e o dano inicialmente causada em minha imagem vai ficar no passado. Agradeço pelas incontáveis mensagens de apoio recebidas nesse momento muito difícil.”