Antonio Carlos Zago teria sido comunicado de demissão pela diretoria do Coritiba

Antônio Carlos Zago, após pouco mais de dois meses no comando do Coritiba, foi demitido pela diretoria do Verdão na manhã desta terça-feira (27). Ao menos, essa é a informação que foi veiculada pela jornalista Nadja Mauad em seu blog no portal ‘ge’.

Zago teria se reunido com representantes da alta cúpula do clube do Alto da Glória onde a decisão de tirá-lo da função foi comunicada ao profissional de 54 anos de idade após decisão tomada ainda na última segunda-feira (26). Decisão essa que envolveu reuniões separadas entre representantes da parte associativa e da SAF recentemente adquirida pela TreeCorp Investimentos.

Um dos pontos que acabaram sendo colocados como mais relevantes para a saída do treinador foi a postura compreendida pela diretoria como de não assumir a responsabilidade pelo momento ruim da equipe que ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro.

– Se não chegar alguma coisa para qualificar o elenco, vai para a Série B rapidinho. Não é forte, não, é o que pode acontecer com o Coritiba. Se não reforçar, vai cair. Tempo de salvar dá, desde que você consiga qualificar o elenco. De novo, acabamos pecando em erros individuais. Praticamente foram três, quatro, fica difícil. Um segundo tempo muito abaixo do que podemos fazer, sem alma. Mais uma vez, saímos como uma derrota, assim como no jogo passado. É uma coisa que vem acontecendo desde o Paranaense, não é de agora. Já passou um treinador aqui, não conseguiram classificar para a semifinal do Paranaense, foram desclassificados da Copa do Brasil. Chegou outro treinador (no caso, Zago) e não conseguimos nenhuma vitória. É uma coisa que acontece há muito tempo. A gente sempre procura falar, mas não tem como o treinador entrar no campo e fazer gol, acertar as coisas. Foram muitos erros individuais – disse Antônio Carlos depois da goleada sofrida para o Grêmio, por 5 a 1, no último domingo (25).

Caso se confirme a saída de Zago, o seu retrospecto dentro dos 11 jogos onde dirigiu a equipe reflete a situação difícil no âmbito esportivo. Foram quatro empates e sete derrotas, prolongando um jejum de vitórias que dura desde 23 de fevereiro.