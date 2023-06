Antomi Ramos segue para Uberlândia após semi em Brasília

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 17:57 Compartilhe

Antomi Ramos, atleta do CT Lucas Sousa, em Campinas (SP), número 1 do mundo de Beach Tennis, e o parceiro italiano Michele Cappelletti foram superados, neste sábado, na semifinal do torneio Sand Series Classic de Brasília (DF), evento com premiação de US$ 50 mil e um dos Grand Slams do esporte.

O espanhol de Gran Canaria, radicado no interior paulista desde o fim de 2021, e o parceiro caíram na semifinal diante da dupla cabeça de chave 3 formada por André Baran e o russo Nikita Burmakin por 6/1 7/6 (8/6): “Parabéns ao Baran e o Nikita que jogaram muito bem, firmes no primeiro set e um ótimo segundo também. Uma pena que nós não conseguimos fechar o segundo set para nos manter no jogo, teríamos um super tie-break muito legal. Continuamos de cabeça erguida eu e meu parceiro Cappelletti junto com o coach Alessandro Buccelli e seguimos firmes para Uberlândia (MG),” disse Ramos, atleta com patrocínio da ZAND Beach Tennis, Benevix, Oakley, Umuarama Concessionárias e FLABT.

Ramos retorna para Campinas (SP) e na quarta-feira segue para Uberlândia (MG) para a disputa do torneio BT 400 que começa na quinta-feira, dia 22, e vai até o sábado, 24, com premiação de US$ 35 mil.

