Antomi Ramos se prepara em Campinas (SP) para torneios importantes na Europa

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 14/07/2023 - 8:20 Compartilhe

Antomi Ramos segue seus ajustes finais de preparação no CT Lucas Sousa, em Campinas (SP), e embarca no próximo domingo, 16, para a disputa de dois torneios importantes do circuito mundial de Beach Tennis.

Número cinco do mundo, Antomi, ficará cerca de dois dias em Gran Canaria, sua terra natal, e no dia 19 segue para Parnu, na Estônia, onde disputa, a partir do dia 21 o torneio Sand Series local com premiação de US$ 50 mil. Na semana seguinte seguirá para a disputa do BT 400 de St. Georges de Didonne, na França, que começa no dia 27, com premiação de US$ 35 mil. Ele irá atuar com o parceiro italiano Michelle Cappelletti.

“A preparação tem sido muito boa aqui em Campinas minha base de treinos, estamos nos ajustes finais para voltar a competir em importantes torneios em busca de bons resultados”, disse Ramos , que tem patrocínios de ZAND Beach Tennis, Benevix, Oakley, Umuarama Concessionárias e da FLABT.