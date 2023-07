Antomi Ramos estreia com vitória com Cappelletti no Sand Series de Parnu

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 9:48 Compartilhe

Antomi Ramos, número 5 do mundo, atleta do CT Lucas Sousa, de Campinas (SP), estreou com vitória contundente nesta sexta no Sand Series de Parnu, na Estônia, um dos Grand Slams do Beach Tennis, com premiação total de US$ 50 mil.

O espanhol de Gran Canaria e o italiano Michelle Cappelletti derrotaram a dupla formada pelos italianos Luca Cramarossa e Marco Garavini, dois ex-número 1 do mundo, por um duplo 6/1.

“Jogamos bem, sólidos e firmes. Eles não jogaram um bom jogo, muitos erros na parte deles. As condições aqui estão com bastante vento e ar fresco”, disse Ramos que com Cappelletti foi o campeão do torneio ano passado quando era um evento de graduação BT 400. Ramos tem os patrocínios de ZAND Beach Tennis, Benevix, Oakley, Umuarama Concessionárias, FLABT, Vitao Alimentos e Uvas Mimo.

Eles voltam a jogar neste sábado nas oitavas de final contra os franceses Theo Lahondes e Maxime Moretto.