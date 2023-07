Antomi Ramos é vice-campeão ao lado de Cappelletti no Sand Series de Parnu, na Estônia

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 20:28 Compartilhe

Antomi Ramos, número 5 do mundo, atleta do CT Lucas Sousa, de Campinas (SP), foi vice-campeão, neste domingo, no Sand Series de Parnu, na Estônia, um dos Grand Slams do Beach Tennis, com premiação total de US$ 50 mil.

O espanhol de Gran Canaria e o italiano Michele Cappelletti superaram na semifinal os italianos Mikael Alessi e Filippo Boscolo por 6/0 6/2 e foram derrotados na final pela atual melhor dupla do mundo do italiano Mattia Spoto e do francês Nicolas Gianotti por 6/0 4/6 10/5.

“Foi uma boa semana. Fizemos boas partidas, mas infelizmente o título não veio, conseguimos reagir, mas escapou nos detalhes no match tie-break. Mérito para nossos adversários que estão jogando muito bem. Agora seguimos para a França onde nos manteremos focados na evolução em busca do título”, destacou Ramos que tem os patrocínios de ZAND Beach Tennis, Benevix, Oakley, Umuarama Concessionárias, FLABT, Vitao Alimentos e Uvas Mimo.

Ramos foi, no sábado, campeão de duplas mistas ao lado da italiana Flaminia Daina. Eles superaram na final a parceria da letã Viktorija Stenclava e do holandês Joeri Ertner por 4/1 4/2.

O atleta e seu parceiro Cappelletti seguem para a disputa do BT 400 de St. Georges de Didonne, na França, com premiação de US$ 35 mil. O evento começa na quinta-feira, dia 27.