Antomi Ramos e Michele Cappelletti nas oitavas em Uberlândia (MG)

22/06/2023 - 21:47

Antomi Ramos, atleta do CT Lucas Sousa, de Campinas (SP), número três do mundo, se classificou, ao lado de Michele Cappelletti, 4º colocado, para as oitavas de final do BT 400 de Uberlândia (MG), com premiação de US$ 35 mil e 420 pontos no ranking mundial.

Antomi, nascido en Gran Canaria, na Espanha, e que vive no Brasil desde o final de 2021, e Cappelletti derrotaram a dupla formada por Antonio Tremura e Rodrigo Schaefer por 6/2 3/6 10/3 e vão enfrentar nas oitavas de final a dupla Davi Abdanur/Nicolas Simioni (BRA/ARG) nesta sexta-feira.



“Foi um jogo esquisito de jogar, minha avó está mal de saúde em Gran Canaria, minha família toda está triste, eu aqui com a cabeça fora. Os meninos jogaram bem , mas tiveram bastante sorte no segundo set, muitas fitas eles pegaram onde a gente não teve nem opção em conseguir bater na bola. No super tie a gente começou firme, devolvemos bem e fizemos boas jogadas,”, disse Ramos , que tem patrocínios de ZAND Beach Tennis, Benevix, Oakley, Umuarama Concessionárias e da FLABT.