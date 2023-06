Antomi Ramos é convocado para os Jogos Mundiais de Praia ANOC e busca o bicampeonato

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 22:22 Compartilhe

Antomi Ramos, atleta do CT Lucas Sousa, de Campinas (SP), foi convocado pelo capitão

Carles Vicens para os Jogos Mundiais de Praia ANOC que serão realizados em Bali, na Indonésia, entre os dias 5 e 12 de agosto.

Antomi, nascido en Gran Canaria, na Espanha, e que vive no Brasil desde o final de 2021, é o atual campeão do evento realizado pela primeira vez em 2019 em Doha, Qatar, e vai repetir a dupla ao lado de Gerard Querol. A Espanha terá também na equipe feminina Eva Fernandez Palos e Ariadna Costa.

“Muito feliz por ser convocado. É uma honra e orgulho poder representar a Espanha nesta grande competição. Tenho ótimas lembranças do título em 2019 e sem dúvidas chegaremos motivados e muito bem preparados para buscar a medalha de Ouro mais uma vez. Será uma dura tarefa com as melhores duplas do mundo”, disse Ramos , que tem patrocínios de ZAND Beach Tennis, Benevix, Oakley, Umuarama Concessionárias e da FLABT.

Antomi embarca nesta quarta-feira para a disputa do torneio BT 400 de Uberlândia (MG) que começa no na próxima quinta-feira, 22, e irá até o sábado. Ele atua ao lado do italiano Michelle Cappelletti.

