Antes fora dos planos, Zé Gabriel ganha espaço no Vasco; entenda os motivos que fizeram Barbieri mudar de ideia

De fora dos planos do Vasco, para titular do time. Essa é a trajetória de Zé Gabriel em 2023. O volante tinha jogado pela última vez no dia 30 de janeiro, na derrota para o Volta Redonda. Ficou um pouco mais de quatro meses sem ser relacionado, até reaparecer no banco de reservas no clássico com o Flamengo, jogo em que entrou no segundo tempo. Já contra o Internacional, começou jogando e deve seguir no time contra o Goiás, quinta-feira, em São Januário.

O Lance! buscou entender o que Zé Gabriel fez para retomar espaço com a comissão técnica. A resposta está na característica do jogador e no novo modelo implementado por Maurício Barbieri. Diante do Flamengo, o treinador apostou na formação com três zagueiros. Claramente não funcionou e o time acabou goleado por 4 a 1, sofrendo todos os gols ainda no primeiro tempo. No entanto, a ideia de dar mais liberdade aos laterais permaneceu na cabeça de Barbieri.

Como Robson e Miranda não agradaram, entrou Zé Gabriel, único volante do elenco que joga posicionado à frente da área, podendo fazer a função de terceiro zagueiro. Rodrigo também é da posição, mas tem característica diferente, buscando mais o desarme do que jogar na sobra.

Com Zé Gabriel mais fixo no meio-campo, Puma Rodríguez e Lucas Piton tiveram mais liberdade e equilíbrio para ir ao ataque, muitas vezes ao mesmo tempo. Isso foi visto no jogo contra o Internacional. O lateral-direito participou da jogada do gol de Rayan. No chute do lateral-esquerdo defendido em cima da linha por John, o uruguaio também esteve no campo ofensivo, mas vale lembrar que Zé Gabriel já tinha sido substituído. No entanto, o sistema tático foi mantido, com Matheus Carvalho guardando mais a posição.

Figueiredo de ala, Marlon Gomes de falso 9

No último sábado, o Vasco disputou um jogo-treino contra o Sampaio Corrêa-RJ e Maurício Barbieri repetiu o esquema tático e os jogadores que enfrentaram o Internacional. Lyncon, Andrey Santos e Figueiredo foram as exceções e entraram nos lugares do lesionado Capasso, do suspenso Jair e de Puma Rodríguez, que está com a seleção do Uruguai nesta data Fifa.

Na maior parte da atividade, que teve três tempos de 35 minutos, o Vasco jogou com Léo Jardim; Figueiredo, Lyncon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Mateus Carvalho, Andrey Santos e Marlon Gomes; Alex Teixeira e Rayan.

Por muitos momentos, Zé Gabriel recuou na linha dos zagueiros para dar liberdade aos laterais, principalmente para Figueiredo, que jogou praticamente como um ala. Outra variação que ocorreu bastante foi Marlon Gomes jogando mais adiantado, como meia e também pisando na área, como um falso 9, já que Alex Teixeira e Rayan partiam da ponta para a área.

Com esse time, o Vasco não conseguiu superar o Sampaio Corrêa. A vitória por 1 a 0 foi construída apenas no terceiro tempo, quando ambos os times estavam bastante modificados. O técnico Maurício Barbieri tem mais quatro dias para preparar a equipe para enfrentar o Goiás. Um resultado diferente da vitória pode causar a demissão do treinador.

