Antes e depois: entenda como o gramado do Maracanã reagiu ao processo de recuperação

Depois de completar 15 dias de cuidados, o gramado do Maracanã está praticamente pronto para voltar a ser utilizado por Flamengo e Fluminense. O processo de recuperação foi feito de maneira minuciosa pelos responsáveis e, agora, ele está novamente com cor, aspecto e jogabilidade aceitáveis para jogos.



O LANCE! teve acesso à imagens dos últimos detalhes do processo e traz um “antes e depois”, para que os torcedores, especialmente de Flamengo e Fluminense, possam ter uma ideia do progresso.

Vale destacar que a recuperação do gramado do Maracanã começou antes mesmo da pausa para a Data Fifa. Logo após o jogo diante do Racing, na quinta-feira (08), pela Libertadores, os responsáveis pelos cuidados iniciaram o processo de plantio das sementes de inverno. A medida aconteceu para que o gramado mantivesse seu estado razoável e pudesse suportar o duelo de domingo (11), entre Flamengo e Grêmio.



Dentro do período de 15 dias, o gramado passou pela germinação das sementes, descompactação, aplicação e topdressing, que é a aplicação de faixas de areia para que as novas sementes não fossem danificadas. Todo o esforço foi para que Flamengo e Fluminense, que vinham reclamando do estado do local, pudessem vê-lo em bom estado.



VEJA O ANTES E O DEPOIS DO GRAMADO DO MARACANÃ

O gramado antes da mudança (Foto: Arquivo Pessoal)

A grama após o processo de recuperação (Foto: Divulgação)

Com os últimos ajustes (veja na foto acima), os responsáveis pelo gramado realizam dois processos importantes: iluminação artificial e corte. Estamos no inverno, ou seja, a grama do Maracanã recebe luz do sol reduzida e, por isso, precisa do auxílio de máquinas para germinar e crescer normalmente. Já na “forma adulta”, elas são aparadas dentro dos padrões estabelecidos pela CBF.



O primeiro jogo no Maracanã após a Data Fifa está marcado para sábado (24), entre Fluminense e Bahia. O gramado, inclusive, passará por uma sequência grande de partidas que envolvem o Tricolor e o Flamengo, pelas mais diferentes competições. Em 12 dias, a grama terá que suportar cinco compromissos.



ENTENDA O CALENDÁRIO



Fluminense x Bahia – 24/06 (Brasileirão)

Fluminense x Sporting Cristal – 27/06 (Libertadores)

Flamengo x Aucas – 28/06 (Libertadores)

Flamengo x Fortaleza – 01/07 (Brasileirão)

Flamengo x Athletico Paranaense – 05/07 (Copa do Brasil)