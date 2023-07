Antes de embarcar ao Brasil, James Rodríguez assiste jogo do São Paulo contra o Bahia

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 12:11 Compartilhe

James Rodríguez não esteve no Morumbi, mas acompanhou a partida entre São Paulo e Bahia, pela 17ª rodada do Brasileirão. O novo reforço do Tricolor postou uma foto, ainda na Colômbia, assistindo ao duelo.

O planejamento inicial do São Paulo contava com o colombiano no Morumbi para o primeiro contato com a torcida são-paulina, mas o meia enfrentou problemas de logística na mudança para o Brasil.

James deve desembarcar no Brasil na noite deste domingo (30), e a apresentação acontecerá durante a semana. O São Paulo não trabalha com a possibilidade de realizar um grande evento de recepção ao meia, como foram as apresentações de Daniel Alves e Luís Fabiano.

Outro assunto debatido internamente é o número da camisa a ser usada por James. O colombiano tem o número 10 como uma marca pessoal. A usou até no Real Madrid. No São Paulo ela atualmente pertence a Luciano. Ao Lance!, fontes confidenciaram que o atacante topa cedê-la ao novo companheiro de clube, desde que fique com a 11, seu número favorito, atualmente de Rodrigo Nestor, que pode deixar o clube já que tem proposta do Zenit, da Rússia. Se a equação não for resolvida, o plano é usar dois dígitos que somados deem o dez, como 19, 37, 46 ou 55.

James Rodríguez assinou um contrato válido por duas temporadas com o São Paulo e vai receber o mesmo que o atacante Calleri, valor considerado o teto do clube.