!Aniversário de Messi! Neymar e Mbappé parabenizam o craque nas redes sociais

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 14:36 Compartilhe

Um dos maiores jogadores da história do futebol, Lionel Messi completa 36 anos neste sábado. Ex-companheiros do jogador no Paris Saint-Germain, Neymar e Mbappé deixaram mensagens de carinho ao craque argentino nas redes sociais.

– Feliz aniversário lenda. Desejo o melhor dia possível com sua família e amigos. Gracias por estes anos juntos em Paris, aprendi muito com você como jogador, companheiro, oponente e homem. Só por isso estou grato. Boa sorte na sua nova aventura – escreveu Mbappé, junto a uma foto dois durante a Copa do Mundo.

Neymar foi mais direto e escreveu: “Feliz aniversário, meu amigo”. O brasileiro também publicou uma foto com o argentino, no vestiário do PSG. Mbappé e Neymar seguem no clube francês, enquanto Messi vai jogar pelo Inter Miami, na MLS.

+ Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!

Campeão do mundo pela Argentina em dezembro, Messi conquistou outros grandes títulos na carreira, como Champions League, Campeonato Espanhol, Mundial de Clubes, Campeonato Francês, Supercopa da França, Copa América e Copa do Rei.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90