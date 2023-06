Andrey Santos recebe o terceiro cartão amarelo e não joga mais pelo Vasco

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 0:57 Compartilhe

Fim de linha para uma cria do Vasco. Após receber o terceiro cartão amarelo, o volante Andrey Santos está suspenso na próxima rodada. Com isso, o jogador não veste mais a camisa cruz-maltina.

O contrato de empréstimo de Andrey com o Vasco se encerra no dia 30 de junho. E a última vez que o Cruz-Maltino entra em campo em junho será nesta segunda-feira.

+ Vasco demite o técnico Maurício Barbieri

Andrey Santos ainda teve a chance de se despedir com chave de ouro. Isso porque o jovem volante de 19 anos chegou a balançar a rede no primeiro tempo. No entanto, o gol foi anulado pelo VAR. No segundo tempo, o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo depois de cometer uma falta em Sander.

Andrey foi comprado pelo Chelsea, da Inglaterra em janeiro deste ano. Como não conseguiu o visto de trabalho, voltou para o Vasco em março. Neste período, o volante ainda vestiu a camisa da Seleção Brasileira no amistoso contra o Marrocos e disputou o Mundial sub-20.

Com a camisa do Vasco, Andrey Santos entrou em campo em 49 oportunidades. Além disso, marcou nove gols.