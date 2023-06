Andrey Santos aciona o Vasco na Justiça, mas processo é extinto; entenda

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 16:32 Compartilhe

O volante Andrey Santos acionou o Vasco na Justiça para cobrar o bônus da renovação contratual no valor de R$ 662.131,11. No entanto, o processo foi extinto em razão dos advogados do jovem volante de 19 anos terem ajuizado a ação num órgão incompetente para julgar o caso.

Agora, a tendência é que nos próximos dias os advogados ajuízem a ação no órgão competente. Isso, é claro, se o Vasco não pagar o que deve a Andrey antes.

Contratualmente, o Vasco acertou com Andrey um bônus de assinatura da renovação no valor R$ 800 mil. As partes concordaram em dividir o valor em cinco parcelas semestrais, sendo a primeira a ser paga no dia 30 de setembro de 2022, que foi quitada.

Ocorre que se Andrey fosse vendido para outro clube, o Vasco deveria pagar o jogador de maneira integral no prazo de 90 dias contados a partir da efetivação da transferência. No dia 6 de janeiro deste ano, o jovem volante de 19 anos foi vendido para o Chelsea, da Inglaterra.

Com isso, o Vasco deveria ter pago o montante de R$ 640 mil no dia 6 de abril deste ano. Ou seja, 90 dias após a concretização da transferência. Algo que ainda não aconteceu.

Vale destacar que enquanto o Cruz-Maltino não pagar o que deve a Andrey Santos os juros e correções monetárias correm normalmente.

Os advogados do jogador ainda tentaram resolver amigavelmente com o Vasco por meio de uma notificação extrajudicial. Porém, segundo os documentos que o Lance! teve acesso, o clube não se manifestou.

Andrey Santos está de saída do Vasco. Na derrota para o Goiás, o volante recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo desta segunda-feira (26), às 21h, no Estádio Luso-Brasileiro. Com isso, o jogador já se despediu do clube, tendo em vista que o confronto contra o Cuiabá seria o último duelo antes do empréstimo com o Cruz-Maltino terminar.