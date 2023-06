Andrea Pirlo comandará Sampdoria na Série B

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 27/06/2023 - 9:22 Compartilhe

GÊNOVA, 27 JUN (ANSA) – Em clima de reestruturação, a Sampdoria terá o ex-meio-campista Andrea Pirlo como treinador durante a próxima edição da Série B.

O campeão mundial de 2006 pela seleção da Itália assinará um contrato válido por dois anos com opção para um terceiro.

Pirlo chega ao time genovês, que caiu para a segunda divisão na temporada passada da Série A, após um breve trabalho no Fatih Karagumruk, da Turquia.

A Sampdoria será a terceira equipe na ainda curta trajetória de Pirlo como técnico. O ex-atleta também comandou a Juventus na temporada 2020/21, tendo vencido a Supercopa e a Copa da Itália.

O plano A de Andrea Radrizzani, novo dono dos blucerchiati, era contratar o também campeão do mundo Fabio Grosso, que levou o Frosinone para a elite do “calcio”. O ex-lateral, no entanto, recusou a proposta dos genoveses.

Um outro nome cogitado nos arredores do estádio Luigi Ferrarsi era o de Francesco Farioli, um técnico não muito conhecido no território italiano, mas que teve boa passagem pelo Alanyaspor, da Turquia.

Pirlo será responsável por abrir uma nova era na Sampdoria, que foi salva da falência no fim da temporada passada ao ser adquirida por Radrizzani. (ANSA).