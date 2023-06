Andrea Gaudenzi é reeleito como presidente da ATP

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 8:30 Compartilhe

A ATP confirmou que Andrea Gaudenzi foi reeleito como presidente da organização. O italiano ocupa o cargo desde janeiro de 2020 e agora cumprirá um segundo mandato, de 2024 a 2026.

Sob a liderança de Gaudenzi, a ATP implementou algumas das reformas mais radicais de sua história como parte do plano estratégico da OneVision, visando estabelecer novas bases para o crescimento do esporte. A Fase Um, que entrou em vigor em 2023, já gerou o maior aumento em um único ano na remuneração de jogadores na história da organização, com um aumento anual sem precedentes de US$ 37,5 milhões no ATP Tour e no circuito Challenger.

“É uma honra ser nomeado para um segundo mandato como presidente da ATP e continuar servindo ao esporte que tanto me deu”, disse Andrea Gaudenzi. “Tenho orgulho de tudo o que conquistamos desde 2020, em um momento particularmente desafiador para o mundo. A OneVision fortaleceu a base da ATP, fomentando uma parceria genuína entre jogadores e torneios. À medida que entramos na segunda fase de nossa estratégia, estou mais convencido do que nunca de que nosso esporte tem uma grande vantagem e que estamos bem posicionados para aproveitar a era digital. Juntamente com o Conselho da ATP e nossos membros, estou comprometido em tornar nossa visão uma realidade nos próximos anos”.

Os aprimoramentos implementados na OneVision incluem uma fórmula inovadora de divisão de lucros 50-50 que alinha os interesses dos jogadores e dos torneios. A introdução de torneios ATP Masters 1000 expandidos de 12 dias proporcionou maiores oportunidades de jogo e prêmios em dinheiro para mais jogadores. Paralelamente, a liderança, a integridade e a representação dos membros avançaram por meio da reforma da governança. Enquanto isso, novos termos de categoria de torneio estão desbloqueando níveis sem precedentes de investimento em infraestrutura e avaliações recordes nos maiores eventos do Tour.

Nos Challengers, melhorias significativas elevaram o caminho para aspirantes a jogadores. Isso inclui um calendário redesenhado e expandido, padrões elevados de torneios e premiação recorde de US$ 21,1 milhões em 2023 (+75% em 2022). Além disso, as contribuições do ATP Player Pension atingiram recordes nos últimos anos, crescendo mais de 125% em 2022.

Outras conquistas importantes no primeiro mandato de Gaudenzi como presidente da ATP incluem, juntamente com a ATP Media, o estabelecimento da Tennis Data Innovations (TDI) e a agregação de longo prazo dos direitos de mídia. A TDI, uma entidade dedicada criada para gerenciar e comercializar dados para o Tour em uma variedade de mercados globais, principalmente incluindo apostas e desempenho, deve aumentar significativamente as receitas da ATP de 2024 a 2029, enquanto o marco de agregação de longo prazo do Nitto Os direitos de mídia do ATP Finals, ATP 500 e ATP 250 no ATP Media (para se sentar ao lado do ATP Masters 1000s) também foram concluídos este ano.

Olhando para o futuro, a Fase 2 do plano estratégico da OneVision visa aprimorar a colaboração e a governança em todo o T-7 (ATP, WTA, ITF e os quatro Grand Slams).

Gaudenzi desfrutou de uma carreira de tênis profissional de grande sucesso, conquistando três títulos de ATP e alcançando o 18º lugar no ranking. Posteriormente, Gaudenzi acumulou 20 anos de experiência líder do setor em funções executivas de nível C e empresarial nos setores de entretenimento, tecnologia e jogos, antes de retornar ao tênis.