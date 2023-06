André Rizek comenta decisão da CBF em esperar por Carlo Ancelotti: ‘Não é o plano ideal’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 14:40 Compartilhe

André Rizek comentou a decisão da CBF em esperar o fim do contrato de Carlo Ancelotti com o Real Madrid. O treinador italiano deve chegar para treinar a Seleção Brasileira apenas em Junho de 2024, quando se encerra o contrato com o clube espanhol.

Durante a apresentação do programa “Seleção Sportv”, Rizek declarou que concordou com a decisão da entidade brasileira pelo fato de Carlo Ancelotti ser teoricamente a melhor opção do mercado. No entanto, ponderou ao declarar que não seria o “plano ideal” ter que esperar o italiano.

– É claro que não é o plano ideal. O que aproxima o Brasil de ter uma conquista de Copa do Mundo? Cumprir o ciclo com um treinador, e falo com todo respeito ao Dorival, Abel, Diniz e Jesus, inferiores ao Ancelotti. Falo de experiência em treinar, dirigir e enfrentar os melhores jogadores do mundo – argumentou o apresentador.

Rizek ainda falou sobre a pauta “respeito a Seleção Brasileira”. Após o anúncio da CBF, determinado assunto foi levantado por torcedores e jornalistas, devido a grande espera pelo treinador italiano. Ao todo, o Brasil ficará aproximadamente 1 ano e meio sem um treinador oficial no cargo.

– Ele é muito bom, ele ganhou a Champions League quatro vezes. Acho que não existe um respeito maior (com a Seleção Brasileira) do que você tentar aquele que será o maior treinador de seleções do mundo – concluiu.

Durante o período de espera, a Seleção Brasileira terá pela frente cinco Datas-Fifa e toda a Copa América sem o treinador italiano no comando. Ainda não se sabe ao certo como será este período de transição, mas a priori, Ramon Menezes vai continuar como técnico interino da equipe.

