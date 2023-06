André Jardine celebra a chegada no América-MEX: ‘Trabalhamos a vida inteira por uma oportunidade dessa’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 21:38 Compartilhe

Novo técnico do América-MEX, o brasileiro André Jardine, 43, foi apresentado no clube da capital mexicana nessa quarta-feira (21) e concedeu entrevista coletiva ao lado de sua comissão técnica. Após um ano e meio no México no comando do Atlético de San Luis com objetivos conquistados, ele falou sobre as metas agora no América, comentou os possíveis reforços brasileiros e ainda revelou uma dica de Paulo

Roberto Falcão.

– É uma honra estar aqui, defender essa instituição com uma torcida tão grande. Quem está no futebol trabalha a vida inteira para ter uma chance como essa e eu não quero deixar isso escapar. Me senti honrado desde o primeiro momento em que tive meu nome associado ao América – declarou o técnico.

– Senti que começo a ter peso no futebol mexicano e isso me faz ter muita vontade de seguir em frente – acrescentou Jardine, campeão olímpico pela Seleção Brasileira em Tóquio, em 2021, e que conquistou duas classificações à Liguilla, fase mais adiantada da Liga MX, pelo Atlético de San Luis, algo inédito até a chegada dele ao clube.

Com contrato de dois anos, Jardine chega ao maior campeão mexicano para tentar brigar por conquistas que o clube não obteve nos últimos anos.

– Assumimos essa responsabilidade e peço à torcida que nos apoie. Quando nos sentimos queridos, nos sentimos mais poderosos. Somos 12 se jogarmos dessa forma. Quero conquistar nossa gente, quero que eles sintam uma energia linda.

Sobre reforços, Jardine afirmou que gosta do elenco que já tem à disposição, mas que colocou na lista de opções do clube alguns nomes brasileiros.

– Ao chegar, agreguei algumas outras opções de jogadores do Brasil que têm vontade e qualidade, mas também estou atento ao que temos aqui. O trabalho de base do América é impressionante. Sempre trabalhei com jogadores jovens e sinto que é uma virtude que tenho, de identificar jogadores com potencial, com os quais posso trabalhar bem e que posso ajudar a crescer – revelou o técnico, que em seu período no Atlético de San Luis recebeu as contratações dos brasileiros Rodrigo Dourado, Léo Bonatini e Vitinho.

Jardine ainda revelou o conselho que recebeu do ídolo brasileiro Paulo Roberto Falcão, atualmente coordenador técnico do Santos, que foi técnico do América entre 1991 e 1992.

– Falcão me aconselhou a não pensar duas vezes se tivesse a oportunidade de dirigir o América. Mando um abraço para ele, que é um amigo que tenho, uma referência no futebol e um grande mestre – completou Jardine.

O América de André Jardine finalizará nos próximos dias a pré-temporada antes da estreia na próxima edição da Liga MX, marcada para o dia 30 de junho, contra o Juárez, no lendário Estádio Azteca.