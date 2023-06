André Hernán e Igão fecham participação em transmissão de Athletico x Corinthians

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 21:04 Compartilhe

Detentora dos direitos de transmissão dos jogos do Athletico Paranaense em casa no Campeonato Brasileiro, a “CazéTV” fechou com dois reforços para o próximo jogo da equipe, contra o Corinthians. Para o duelo do próximo sábado, na Arena da Baixada, o canal terá as presenças de André Hernan e Igão Undergrond, do “Podpah”.

Além de Hernán e Igão, também participarão da transmissão o narrador Luis Felipe Freitas, os comentaristas Casimiro Miguel e Guilherme Beltrão. O ex-repórter da Globo estará em campo junto à jornalista Monique Vilela. O Lance! também apurou que um outro convidado também participará da cobertura.

Um dos principais repórteres da Globo na última década, André Hernan chegou à emissora em 2004 e deixou a empresa em abril do ano passado para investir no digital. Já Igor Cavalari começou a carreira de influenciador no Youtube e hoje comanda o “Podpah”, um dos podcasts mais assistidos do país.

Igão é torcedor do Corinthians, e presenteou o ator australiano Chris Hemsworth com uma camisa do clube paulista durante entrevista. O artista é famoso por interpretar o herói Thor nos cinemas. O jogo entre Athletico Paranaense e Corinthians, às 16h, é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.