André faz sua estreia em derrota da Seleção Brasileira; Arias defende a Colômbia e tende a ser baixa do Fluminense

Os jogadores cedidos pelo Fluminense para jogos na Data Fifa tendem a ter destinos diferentes na retomada do Campeonato Brasileiro. Enquanto André, que estava na Seleção Brasileira, tem possibilidade de ser relacionado para o confronto com o Atlético-MG nesta quarta-feira (21), a presença do colombiano Jhon Arias está descartada.

André foi lançado pelo técnico Ramon Menezes no segundo tempo da partida na qual o Brasil foi derrotado por 4 a 2 para Senegal, em amistoso realizado em Lisboa, e atuou por 24 minutos. O meio-campista deve retornar ao Rio de Janeiro na quarta-feira de manhã

Porém, a presença de André entre os titulares ainda é uma incógnita, devido ao desgaste da viagem.(Foto: Divulgação / Seleção da Colômbia)

Arias, por sua vez, deve ficar de fora do confronto com o Galo. O atacante esteve em campo nos 96 minutos do amistoso no qual a Colômbia derrotou a Alemanha por 2 a 0, em Gelsenkirchen. Com isso, dificilmente estará em boas condições físicas para o confronto.

O Fluminense disputa a partida com o Atlético-MG no Raulino de Oliveira nesta quarta-feira (21), às 21h30. A equipe está com 17 pontos no Brasileirão.

